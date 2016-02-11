Кабмін схвалив реструктуризацію боргу "Укравтодору" та КБ "Південне" перед "Сбербанком Росії"

Кабінет міністрів України схвалив реструктуризацію боргу державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" і конструкторського бюро "Південне" перед "Сбербанком Росії" на суму 367,4 мільйона доларів з 25-відсотковим списанням і оформленням реструктуризованої заборгованості через випуск державних облігацій.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.

"Нам вдалося домовитися з цим кредитором щодо наступних умов: сума боргу - 367,4 мільйона доларів, 25% - списання номінальної вартості боргу, тобто 91,8 мільйона доларів, продовження строку погашення до 1 вересня 2019 року і оформлення нового боргу облігаціями зовнішньої державної позики відповідного випуску державних деривативів", - розповіла міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи відповідний проект постанови.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України домовилося із Сбербанком Росії про засади реструктуризації кредитів "Укравтодору" і державного підприємства "Конструкторське бюро "Южне" ім. М. К. Янгеля", які були гарантовані державою.

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Раніше уряд України ввів мораторій на виплату боргів державного холдингу "Укравтодор" і конструкторського бюро "Южне" перед "Ощадбанком Росії" на загальну суму 507 мільйонів доларів (до списання), який у разі відсутності домовленостей про реструктуризацію вступав би в силу з січня і з травня 2016 року відповідно.