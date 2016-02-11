Фіскальна служба заборгувала бізнесу майже 12 мільярдів ПДВ - Насиров

Актуальна заборгованість перед підприємцями з відшкодування податку на додану вартість на сьогоднішній день становить 11,5 мільярда гривень.

Про це в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

При цьому, за словами Насирова, загальна сума заборгованості становить 19 мільярдів гривень, з якої близько 4 мільярдів гривень – борг перед підприємствами з зони АТО і ще 4 мільярди гривень спірної заборгованості минулих років, яка за рішенням суду може бути списана.

"Ми скоротили реальний, актуальний борг до 11,5 мільярда гривень. Він був 23 мільярди гривень ще влітку", - сказав голова ДФС.

Насиров також зазначив, що простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ вже немає.

"Зараз чергу на відшкодування десь півтора місяці. Я думаю, що до літа ми виплатимо цей борг. Це буде так, що як тільки пройшла перевірка, підприємство буде відразу подаватися на відшкодування", - запевнив Насиров.

Читайте такожБізнес переплатив 24 мільярди податку на прибуток - Насиров

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в січні 2016 року склав 7,887 мільярда гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ за 2015 рік склав 68,405 мільярда гривень.