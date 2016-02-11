Кабмін затвердив умови залучення зовнішніх позик в 2016 році

Кабінет міністрів України ухвалив рішення залучити державну зовнішню позику, для чого уповноважив міністра фінансів Наталію Яресько укладати та підписувати відповідні договори.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 лютого, опублікованому на урядовому порталі.

"Здійснити державні зовнішні запозичення в 2016 році шляхом залучення позики", - йдеться в документі.

Відповідно до умов, викладених у документі, сума позики має бути не вище 50 мільйонів доларів США, процентна ставка - не вище 2,5% річних, а термін погашення позики - не більше 5 років після його залучення.

Відсотковий дохід по позиції буде сплачуватися кожні півроку, погашення та обслуговування позики передбачено за рахунок коштів державного бюджету.

Інші умови залучення позики будуть визначатися відповідним договором та документами, пов'язаними з його залученням.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в поточному році планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 мільярдів доларів, включаючи 5,8 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 мільярда доларів за новим кредитних програм від Світового банку.

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По мірі надходження коштів від міжнародних фінансових організацій, ключовою з яких є МВФ, будуть поповнюватися золотовалютні резерви країни. Зокрема, Національний банк України прогнозує зростання золотовалютних резервів за підсумками 2016 року до 19,6 мільярда доларів, а в 2017 році - до 22,3 мільярда доларів. На поточний момент резерви складають 13,3 мільярда доларів.