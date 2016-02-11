Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,08 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2608,3668 (11 лютого - 2594,1180)

100 EUR - 2959,7138 (11 лютого - 2920,1986)

10 RUR - 3,2970 (11 лютого - 3,2808)

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,05/26,12 гривні/долар.

Котирування гривні по відносно євро на рівні 29,4700/29,5460 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3270/0,3290 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,0991 гривні/долар, до цього годині укладено 259 угод на суму 96,64 мільйона доларів