Кабмін хоче взяти $50 мільйонів кредиту у Туреччини на 5 років

«Проектом постанови пропонується надати повноваження міністру фінансів здійснити державні зовнішні запозичення у 2016 році шляхом залучення позики на суму не більш як 50 млн дол. з терміном погашення не пізніше ніж 5 років, зі ставкою не вище за 2,5% річних», - заявила міністр фінансів України Наталія Яресько.

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За її словами, для цього буде укладено відповідний договір між українським і турецьким урядами. Міністр пояснила, що даний кредит є частиною фінансової підтримки України з боку країн «великої двадцятки».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що він має намір підписати цей договір у понеділок під час візиту в Україну прем'єр-міністра Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів готує додаткові кредитні угоди щодо реалізації широкого спектру проектів з основними кредиторами – Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), а також урядами Польщі, Швейцарії та Туреччини.