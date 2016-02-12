МВФ залишається у програмі співпраці з Україною - представник Фонду

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд залишається у програмі співробітництва, однак не готовий назвати дату підписання меморандуму щодо другого перегляду програми і засідання Ради директорів по Україні. Про це в ході брифінгу у Вашингтоні повідомив глава Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс.

"Ми залишаємося в програмі реформ, ми не втрачаємо контактів з владою. І наша мета зараз - узгодити і підписати меморандум (щодо другого перегляду програми - УНІАН). Хоча я і не можу назвати дати підписання і дати засідання Ради директорів Фонду по Україні", - сказав Райс.

Він підкреслив, що МВФ має ряд моментів, на які він звернув увагу української влади.

"Зрозуміло, що все це не означає, що Україна нічого не зробила. Безперечно, зробила - макроекономічна стабілізація була досягнута, був прогрес. Але дуже важливо, щоб цей прогрес був поглиблений і посилений. І одна з сфер, яка потребує постійної уваги - держуправління і боротьба з корупцією", - підкреслив Райс

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Як повідомляв УНІАН, другий перегляд чотирирічної програми реформ, схваленої в 2015 році, проходив в два етапи. Місія МВФ працювала в Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму буде означати надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним з факторів, що призупинили роботу по меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року в зв'язку з заявами відразу декількох міністрів про відставку. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. Відставка Абромавичуса викликала найбільш гостру реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції "Блоку Петра Порошенка" у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольскую. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни "Великої сімки", представники МВФ і Держдепартаменту США.

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Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про відхід з уряду міняти не буде.

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10 лютого директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначила, що МВФ буде складно продовжувати співпрацю з Україною, якщо країна не повернеться на шлях реформ і не продемонструє результатів у боротьбі з корупцією.