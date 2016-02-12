"Дельта Банк" оприлюднив дані про вклади невістки Гонтаревої

Як повідомляється на сайті банку, станом на 3 березня 2014 року, або за рік до введення тимчасової адміністрації у "Дельта Банку", на ім'я Валерії Владиславівни Гонтаревої було відкрито 5 банківських рахунків у національній та іноземній валютах, в тому числі 4 поточних і 1 депозитний рахунок. Загальна сума коштів, що надійшла на зазначені рахунки після їх відкриття, становила 406 тисяч гривень.

"Станом на 3 березня 2015 року (у день введення тимчасової адміністрації у "Дельта Банк") залишок коштів на рахунках Гонтаревої В.В. становив 169,9 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим банк повідомляє, що розмір гарантованого відшкодування за вкладами у "Дельта Банку", які належать Гонтаревій, у рамках Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" становить аналогічну суму - 169,9 тисячі гривень.

У повідомленні наголошується, що ліквідатор банку прийняв рішення оприлюднити інформацію у відповідь на звернення самого вкладника у зв'язку з тим, що останнім часом в соцмережах і ЗМІ з'явилася перекручена інформація з цього приводу. При цьому банк публікує відомості про клієнта відповідно до наданого дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в ряді ЗМІ з'явилася інформація про початок розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо голови НБУ Валерії Гонтарєвої з-за оформленого на її сина депозиту в «Дельта Банку».

Національний банк повідомив, що не отримував повідомлень про такому розслідуванні від самого бюро, проте запевнив у готовності надати всебічну допомогу в проведенні цього розслідування.

Згодом Національне антикорупційне бюро України повідомило, що не веде розслідування кримінального провадження щодо голови НБУ, але при цьому здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами регулятора.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління фонду за всю історію банківської системи України, – "Дельта Банку", 8 жовтня 2015 року. З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У липні 2015 року Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

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Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.