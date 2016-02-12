Україна має намір цього року позичити ще 218 мільярдів для підтримки бюджету

Міністерство фінансів України планує в 2016 році залучити на внутрішньому і зовнішньому ринках для фінансування державного бюджету 217,998 мільярда гривень.

Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2016 рік, опублікованій на сайті Міністерства фінансів України.

"На внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму близько 98,444 мільярда гривень, або 45,2% загальної суми запозичень. На зовнішніх ринках з урахуванням запозичень по спеціальному фонду державного бюджету України – 119,554 мільярда гривень, або 54,8%", - йдеться в документі.

Згідно з програмою, в тому числі Мінфін має намір в 2016 році залучити кредити в еквіваленті 15 мільярдів гривень до спецфонду держбюджету для реалізації інвестиційних проектів. Серед цих проектів кредити від Світового банку на 5,111 мільярда гривень, від Європейського банку реконструкції та розвитку - на 4,344 мільярда гривень, Європейського інвестиційного банку на 4,297 мільярда гривень, від Німецького державного банку розвитку KfW - на 1,218 мільярда гривень, уряду Польщі - на 10 мільйонів гривень, Японського агентства міжнародного співробітництва - на 21 мільйон гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в поточному році планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 мільярдів доларів, включаючи 5,8 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 мільярда доларів за новим кредитних програм від Світового банку.

По мірі надходження коштів від міжнародних фінансових організацій, ключовою з яких є МВФ, будуть поповнюватися золотовалютні резерви країни. Зокрема, Національний банк України прогнозує зростання золотовалютних резервів за підсумками 2016 року до 19,6 мільярда доларів, а в 2017 році - до 22,3 мільярда доларів. На поточний момент резерви складають 13,3 мільярда доларів.

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Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року склала 65,488 мільярда доларів, що на 6,19%, або на 4,324 мільярда доларів, що нижче показника на початок року. У гривневому еквіваленті сума державного та гарантованого державою боргу на цю дату склала 1,572 трильйона гривень, що на 42,78%, або на 470,932 мільярда гривень, що більше показника на початок року.