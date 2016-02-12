Renault від участі в російському "Автовазі" зазнав збитків на 620 мільйонів євро

Французький автовиробник Renault в 2015 році отримав збиток у 620 мільйонів євро від участі в російському "Автовазі", що в 3,4 рази більше, ніж в 2014 році, повідомляє Прайм з посиланням на заяву Renault.

"Виключно слабка економічна ситуація в Росії (скорочення на 35% обсягів авторинку, зменшення середньорічного обмінного курсу рубля на 33% і зростання процентних ставок) виявилася гірше наших початкових очікувань, тому Renault отримала збиток в 620 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що станом на 31 грудня 2015 року частка Renault в "Автовазі" оцінювалася в 91 мільйон євро. Французька компанія почала переговори з іншими акціонерами "Автовазу" - ARA BV - по рекапіталізації російської компанії.

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Чистий прибуток Renault збільшилася за підсумками 2015 року, порівняно з минулим роком на 48% — до 2,960 мільярда євро. Прибуток в перерахунку на одну звичайну акцію становила 10,29 євро проти 6,90 євро за дванадцять місяців минулого року. Виручка зросла на 10,4% - до 45,327 мільярда євро.

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Renault S. A. є однією з найбільших французьких автомобілебудівних корпорацій і входить до складу альянсу Renault-Nissan. Спільному підприємству "Ростеха" і Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto BV - належить 74,51% капіталу "Автовазу" (81,4% звичайних і 47% привілейованих акцій). Зараз частка альянсу Renault-Nissan в СП становить 67,13% (у Renault — 50,1%, Nissan — 17,03%), у "Ростеха" - 32,8%.