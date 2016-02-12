Крістін Лагард зберегла за собою пост голови МВФ

Чинний директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зберегла свій пост на другий п'ятирічний строк, оскільки виявилася єдиним кандидатом на посаду голови Фонду.

Про це повідомив член ради директорів МВФ Олексій Можіну.

"Період подачі заявок на посаду директора-розпорядника МВФ закінчився 10 лютого. Чинний директор-розпорядник Крістін Лагард була номінована на посаду і виявилася єдиним кандидатом, - цитує Можина Департамент зовнішніх зв'язків Фонду. - Рада директорів тепер буде працювати за процедурою, озвученою наприкінці січня. Вона включає низку співбесід членів Ради директорів з мадам Лагард. Однак цей процес буде завершено якомога швидше".

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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду оголосив конкурс на посаду директора-розпорядника Фонду в кінці січня поточного року, оскільки повноваження чинного голови організації Крістін Лагард закінчуються 5 липня 2016 року. Здобувачі мали відповідати певному набору критеріїв, що включають досвід роботи на провідних посадах у сфері формування і просування економічної політики, мати рекомендації членів Ради директорів. Шорт-лист кандидатів планували сформувати конфіденційно з трьох кандидатів, які б найбільш повно відповідали вимогам.

Крістін Лагард зайняла пост директора-розпорядника МВФ в липні 2011 року. До свого призначення вона обіймала посаду міністра економіки і фінансів Франції. В рамках її каденції в МВФ були прийняті відразу кілька важливих для Фонду рішень, в тому числі лібералізація політики фінансування країн, що мають проблеми з невиплаченими боргами, визнаними офіційними.

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МВФ є ключовим кредитором України. 11 березня 2015 року Україна і Фонд погодили і підписали програму реформ української економіки строком на 4 роки і обсягом кредитування 17,5 мільярда доларів.