У Білорусі жорстко обмежили ввезення товарів із-за кордону для особистого користування

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше своїм указом ввів обмеження на ввезення до Білорусі міжнародних посилок, тепер вніс зміни в порядок переміщення товарів для особистого користування через автодорожні та залізничні пункти пропуску.

Як передає БЕЛТА, згідно з указом президента РБ, безмитне ввезення міжнародних посилок в Білорусі обмежено 22 євро та 10 кг.

"Встановлено, що митні платежі не сплачуються у відношенні товарів для особистого користування, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях протягом календарного місяця на адресу однієї фізособи, яка перебуває на території республіки, і (або) ввозяться на територію країни протягом календарного місяця на адресу одного одержувача в якості товарів, що доставляються перевізником, якщо митна вартість таких товарів у сукупності не перевищує суму, еквівалентну 22 євро, та загальна вага в сукупності не перевищує 10 кілограмів", - йдеться в документі.

Читайте такожЛукашенко заявив МВФ, що не буде ламати створену їм схему "соціальної держави" За даними центру правової інформації, раніше були встановлені розміри 200 євро і 31 кг відповідно.

Крім того, як повідомляють "Білоруські новини", внесено зміни в порядок переміщення товарів для особистого користування через автодорожні та залізничні пункти пропуску.

«Діюча норма — 1 500 євро і 50 кілограмів безмитного ввезення — залишається діяти, — пояснив заступник глави Державного митного комітету Білорусі Володимир Орловський. — Але якщо громадяни будуть перетинати кордон частіше, ніж раз в три місяці, то товари в перевищенні 300 євро не будуть визнаватися митними органами товарами для особистого користування».

З цього випливає, що такі товари будуть підлягати митному оформленню у загальному порядку зі сплатою митних платежів.