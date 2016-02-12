Виплати за держборгом з бюджету в 2016 році складуть понад 234 мільярдів - Мінфін

Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені в 2016 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 234,260 мільярда гривень, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно опублікованій Програмі управління державним боргом на 2016 рік, у структурі виплат за держборгом в 2016 році 79,8%, або 186,845 мільярда гривень, припадає на виплати за внутрішнім боргом, 20,2%, або 47,415 мільярда гривень - за зовнішнім боргом.

Мінфін нагадав, що в рамках держбюджету на 2016 рік граничний рівень держборгу становить 1,501 трильйона гривень. У тому числі за станом на 31 грудня 2016 року частка державного зовнішнього боргу в його загальній структурі орієнтовно складе 64,5%, внутрішнього - 35,5%. Питома вага довгострокових боргових інструментів складе 61,3%, середньострокових - 35,1%, короткострокових - 3,6%.

Співвідношення обсягу виплат з обслуговування держборгу і доходів держбюджету за 2016 рік, за оцінками Мінфіну, орієнтовно складе 16,7%. Середньозважений строк погашення держборгу буде не менше 5,4 року.

За попередніми розрахунками Мінфіну, на кінець 2016 року питома вага держборгу в іноземній валюті може скласти 70,2%, у національній валюті - 29,8%. У той же час, у програмі зазначається, що це співвідношення може змінюватися в залежності від рівня девальвації гривні, види запозичень і кон'юнктури ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін планує в 2016 році залучити для фінансування державного бюджету 217,998 мільярда гривень, у тому числі на внутрішньому ринку - близько 98,444 мільярда гривень, або 45,2% загальної суми запозичень на зовнішніх ринках з урахуванням запозичень по спеціальному фонду державного бюджету України – 119,554 мільярда гривень, або 54,8%.

У тому числі Мінфін має намір в 2016 році залучити кредити в еквіваленті 15 мільярдів гривень до спецфонду держбюджету для реалізації інвестиційних проектів. Серед цих проектів кредити від Світового банку на 5,111 мільярда гривень, від Європейського банку реконструкції та розвитку - на 4,344 мільярда гривень, Європейського інвестиційного банку на 4,297 мільярда гривень, від Німецького державного банку розвитку KfW - на 1,218 мільярда гривень, уряду Польщі - на 10 мільйонів гривень, Японського агентства міжнародного співробітництва - на 21 мільйон гривень.

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Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року склала 65,488 мільярда гривень, що на 6,19%, або на 4,324 мільярда доларів, що нижче показника на початок року. У гривневому еквіваленті сума державного та гарантованого державою боргу на цю дату склала 1,572 трильйона гривень, що на 42,78%, або на 470,932 мільярда гривень, що більше показника на початок року.