НБУ для заспокоєння ринку продасть сьогодні $30 млн на міжбанку
10:37, 12 лютого 2016Фінанси
220
Національний банк України сьогодні оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню.
НБУ вийде на міжбанк з продажем валюти / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США. Інформацію про результати торгів буде оприлюднено на сайті регулятора.
Читайте такожНацбанк у перший місяць року продав майже в три рази більше валюти, ніж купивКотирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку, за даними дилерів комерційних банків, на час відкриття сьогоднішніх торгів встановилися на рівні 26/26,10 грн/дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter