НБУ для заспокоєння ринку продасть сьогодні $30 млн на міжбанку

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США. Інформацію про результати торгів буде оприлюднено на сайті регулятора.

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