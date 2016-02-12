Яценюк назвав співпрацю з МВФ ключовим завданням на 2016 рік

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що співпраця з Міжнародним валютним фондом є ключовим завданням на 2016 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні.

"Я окремо хотів би відзначити, що програма українських реформ підтримується МВФ. І тому для нас співпраця з МВФ є ключовим завданням на 2016 рік", - сказав він.

За його словами, протягом останніх 24 місяців керівництво країни продемонструвало виконання взятих на себе зобов'язань щодо здійснення реформ.

"Зараз нам потрібна довіра. І цю довіру має забезпечити український політичний клас", - підкреслив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд стурбований розвитком ситуації в Україні, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією, у зв'язку з чим фонд може припинити програму співпраці з Україною, оскільки дуже складно буде її реалізувати.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

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Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму буде означати надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 мільярда доллаоров. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги – 1 мільярд доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.