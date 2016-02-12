Центробанк Росії готується до нафти по $25

Банк Росії у прогнозі розвитку економіки заклав до ризикового сценарію нафту по 25 доларів поточного року, до базового сценарію - 35 доларів, погіршивши свої оцінки в 35 і 50 доларів відповідно, повідомляє Прайм.

За словами першого заступника голови ЦБ Дмитра Туліна, сценарій буде уточнюватися у березні.

"У ризиковому сценарії 25 доларів за барель в 2016 році середньорічна, відповідно 35 в наступні два роки, в 2017-2018. У базовому - 35 (доларів за барель - ред.) в 2016 середньорічна і потім 45", - заявив Тулін.

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Раніше голова ЦБ Ельвіра Набіулліна говорила, що уточнені прогнози по базовому і ризиковому сценаріям будуть підготовлені до наступного засідання ради директорів з питань процентної політики 18 березня.