Гривня знизилася на міжбанку до 26,19 за долар

У п'ятницю, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,12/26,19 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4770/29,5670 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,3280/0,3290 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,1314 гривні/долар, на цю годину укладено 144 угоди на суму 50,82 мільйона доларів.