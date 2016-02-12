Нацбанк сьогодні продав понад $14 мільйонів для підтримки гривні

Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 14,3 мільйона доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 26,1491 гривні/долар.

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Як повідомляється на сайті регулятора, всі банки подали заявки на купівлю 47,3 мільйона доларів. Мінімальний курс за результатами аукціону склав 26,13 гривні/долар, максимальний – 26,16 гривні/долар. За мінімальним курсом було куплено 12% валюти.