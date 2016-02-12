Гривня продовжує падати на міжбанку - 26,53 за долар

У п'ятницю, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 15.00 встановилися на рівні 26,30/26,53 грн/дол.

Про це повідомляє «УкрДілінг».

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6479/29,9046 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3309/0,3341 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,1314 грн/дол., до цієї години укладено 144 угоди на суму 50,82 млн дол.