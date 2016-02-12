Яресько про "борг Януковича": ситуація не змінилася, пропозицій від Німеччини не надходило

Міністерство фінансів України не отримувало жодних пропозицій від Німеччини як від посередника в питанні врегулювання «російського» боргу в 3 млрд дол., який було видано уряду Януковича у 2013 році і щодо якого оголошено мораторій з грудня 2015 року, сказала міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу в Києві.

«Жодних змін у ситуації з боргом перед Росією – УНІАН). Немає жодних фактів, які б підтверджували (що Україна отримувала якісь пропозиції щодо врегулювання питання боргу – УНІАН). Від Німеччини до Мінфіну України жодних пропозицій не надходило. Я відповідаю фактами», – сказала міністр.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що Німеччина закликала Україну знайти компроміс щодо боргу.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна, відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол. Борг у 3 млрд дол. було визнано офіційним боргом країни спеціальним рішенням МВФ. Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни в разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення запровадити мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією обсягом 3 млрд дол. Рішення уряду було зумовлено тим, що Росія відмовилася реструктуризувати цей борг.

1 січня 2016 року Росія заявила, що готова розглядати питання виплати боргу в арбітражному суді Лондона.

Разом з тим, 13 січня поточного року Міністерство фінансів України домовилося із «Сбербанком России» про принципи реструктуризації кредитів «Укравтодору» і державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», які були гарантовані державою.

В середині січня глава Мінфіну Яресько наголосила, що Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу, але формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня 2015 року досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 15 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відтермінування платежів за тілом кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.