Яресько не бачить істотних чинників для коливання курсу гривні

Істотних факторів розвитку економічної ситуації в Україні, які б провокували значні коливання валютного курсу, немає.

Про це сказала журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Я не бачу суттєвих нових макроекономічних чинників для зміни (курсу – УНІАН) гривні. Але є загальні фактори», – сказала голова Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США у середині січня зрушилися у бік зниження – до 24-25 грн/дол., а курси готівкового та «чорного» ринку досягли 26-27 грн/дол. Для стабілізації курсу регулятор посилив порядок розгляду заявок на купівлю валюти і проводив аукціони з продажу валюти на міжбанку, в ході яких за місяць продав 120 млн дол. США.

У п'ятницю, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину дня встановилися на рівні 26,30/26,53 грн/дол. Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6479/29,9046 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3309/0,3341 грн/рубль.

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За словами голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, коливання курсу гривні до іноземних валют в останній місяць обумовлені сезонним падінням ділової активності, великою кількістю вихідних днів у січні, а також виплатою з Єдиного казначейського рахунку 30 млрд грн у грудні 2015 року та політичною нестабільністю останніми днями.