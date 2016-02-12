Гривня здала позиції і пішла на вихідні з курсом 26,60 за долар

У п'ятницю, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,6270/29,9090 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3320/0,3360 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 26,1474 грн/дол., на цю годину було укладено 455 угод на суму 242,44 млн дол.