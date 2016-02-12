Рівень держборгу на кінець року становив 79% ВВП – Мінфін

Рівень державного боргу України до валового внутрішнього продукту на кінець 2015 року становив 79%.

Про це в ході прес-конференції повідомила директор департаменту управління державним боргом Міністерства фінансів Галина Пахачук.

«Кінець року ми закінчили на рівні 79% по відношенню до ВВП. Наш граничний рівень 60%. Ми повинні після завершення боргової операції прийняти програму приведення нашого держборгу до нашого бюджетного правила 60% ВВП. Але це вкрай складне завдання», - сказала вона.

Пахачук зазначила, що на рівень держборгу впливає курс гривні, а також обсяг ВВП.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року становила 65,488 млрд дол., що на 6,19%, або на 4,324 млрд дол., нижче показника на початок року. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті на цю дату становила 1,572 трлн грн, що на 42,78%, або на 470,932 млрд грн, більше показника на початок року.