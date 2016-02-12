Мінфін очікує $300 мільйонів кредиту від Японії в кінці лютого

Міністерство фінансів очікує надходження кредиту від Японії у розмірі 36,97 млрд японських ієн (близько 300 млн дол.), які український уряд планує витратити на здійснення економічних реформ, наприкінці лютого.

Про це в ході прес-конференції повідомила директор департаменту управління державним боргом Міністерства фінансів Галина Пахачук.

«300 млн - це Японія. Ратифікували цю угоду, очікуємо надходження наприкінці лютого», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Верховна Рада ратифікувала угоду з Японією про надання Україні кредиту у розмірі 36,97 млрд японських ієн. Україна і Японія підписали дану кредитну угоду на 300 млн дол. 4 грудня минулого року. Це другий японський кредит розвитку, наданий Україні.

У липні минулого року була підписана перша кредитна угода розвитку між Україною і Японією в обсязі також 300 млн дол.