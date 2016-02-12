Уряд працює над дорожньою картою реформ за програмою МВФ - Яресько

Уряд України працює над дорожньою картою першочергових реформ, про яку домовилися президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час телефонної розмови 10 лютого.

Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«У нас є домовленість про дорожню карту найбільш критичних реформ. Ми саме працюємо над цим», - сказала вона.

При цьому міністр зазначила, що робота над картою реформ триває одночасно з узгодженням Меморандуму про другий перегляд чотирирічної програми реформ в Україні, схваленої МВФ у березні 2015 року. Поки меморандум не підписано.

«І зараз потрібно, щоб була політична єдність, стабільність, щоб ті, хто підписує меморандум, мали не тільки відповідальність виконувати його, а й авторитет», - сказала Яресько.

Вона зазначила, що у дорожню карту входять всі питання, які неодноразово обговорювалися у парламенті і в уряді, включаючи питання приватизації.

Як повідомляв УНІАН, телефонна розмова між Порошенком і Лагард відбувся після заяв очільниці МВФ про можливе припинення співпраці з Україною у зв'язку з відсутністю результатів боротьби з корупцією та уповільненням реформ.

Джерела, близькі до переговорів з МВФ, відзначали, що меморандум може бути підписано і відправлено до Вашингтону після 16 лютого - дати звіту уряду у Верховній Раді.