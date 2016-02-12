Дві українські держкомпанії завершили реструктуризацію кредитів у "Сбербанку Росії"

Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» та конструкторське бюро «Південне» успішно завершили реструктуризацію гарантованих державою кредитів перед «Сбербанком Росії», повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в рамках проведеної операції заборгованість за кредитами у сумі близько 367 млн дол. США і нараховані відсотки були погашені в повному обсязі. Натомість «Сбербанк Росії» отримав облігації зовнішньої держпозики на 284,152 млн дол. США із прибутковістю 7,75% річних і погашенням у 2019 році, що відповідає 75% основної суми боргу за кредитами та нарахованими відсотками, а також державні деривативи на сукупну умовну суму 91,857 млн дол. США, що відповідає 25% заборгованості. Таким чином, 25% боргу було списано, сказано в повідомленні.

Мінфін зазначає, що проведена реструктуризація відповідає цілям програми з Міжнародним валютним фондом, узгодженої в березні 2015 року.

«Міністерство фінансів сподівається, що ця успішна реструктуризація кредитів «Сбербанку Росії», яка стала результатом спільного й узгодженого процесу, може служити основою для реструктуризації інших непогашених гарантованих державою кредитів у рамках боргового операції України», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЯресько про "борг Януковича": ситуація не змінилася, пропозицій від Німеччини не надходило

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 11 лютого схвалив реструктуризацію боргу державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» і конструкторського бюро «Південне» перед «Сбербанком Росії» на суму 367,4 млн дол. із 25-відсотковим списанням і оформленням реструктуризованої заборгованості через випуск державних облігацій.

Раніше уряд України ввів мораторій на виплату боргів державного холдингу «Укравтодор» і конструкторського бюро «Південне» перед «Сбербанком Росії» на загальну суму 507 млн дол. (до списання), який у разі відсутності домовленостей про реструктуризацію набув би чинності з січня і з травня 2016 року відповідно.