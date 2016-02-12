Дві українські держкомпанії завершили реструктуризацію кредитів у "Сбербанку Росії"
Мінфін відзначає, що проведена реструктуризація відповідає цілям програми з Міжнародним валютним фондом, погодженої в березні 2015 року.
Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» та конструкторське бюро «Південне» успішно завершили реструктуризацію гарантованих державою кредитів перед «Сбербанком Росії», повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
За інформацією Мінфіну, в рамках проведеної операції заборгованість за кредитами у сумі близько 367 млн дол. США і нараховані відсотки були погашені в повному обсязі. Натомість «Сбербанк Росії» отримав облігації зовнішньої держпозики на 284,152 млн дол. США із прибутковістю 7,75% річних і погашенням у 2019 році, що відповідає 75% основної суми боргу за кредитами та нарахованими відсотками, а також державні деривативи на сукупну умовну суму 91,857 млн дол. США, що відповідає 25% заборгованості. Таким чином, 25% боргу було списано, сказано в повідомленні.
Мінфін зазначає, що проведена реструктуризація відповідає цілям програми з Міжнародним валютним фондом, узгодженої в березні 2015 року.
«Міністерство фінансів сподівається, що ця успішна реструктуризація кредитів «Сбербанку Росії», яка стала результатом спільного й узгодженого процесу, може служити основою для реструктуризації інших непогашених гарантованих державою кредитів у рамках боргового операції України», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЯресько про "борг Януковича": ситуація не змінилася, пропозицій від Німеччини не надходило
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 11 лютого схвалив реструктуризацію боргу державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» і конструкторського бюро «Південне» перед «Сбербанком Росії» на суму 367,4 млн дол. із 25-відсотковим списанням і оформленням реструктуризованої заборгованості через випуск державних облігацій.
Раніше уряд України ввів мораторій на виплату боргів державного холдингу «Укравтодор» і конструкторського бюро «Південне» перед «Сбербанком Росії» на загальну суму 507 млн дол. (до списання), який у разі відсутності домовленостей про реструктуризацію набув би чинності з січня і з травня 2016 року відповідно.