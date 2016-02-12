Нацбанк опустив офіційну гривню до 26,14 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2614.7430 (12 лютого – 2608.3668)

100 EUR – 2948.1227 (12 лютого – 2959.7138)

10 RUR – 3.2892 (12 лютого – 3.2970)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,60 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6270/29,9090 грн/євро, до російського рублч – на рівні 0,3320/0,3360 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,1474 грн/дол., до цього часу було укладено 455 угод на суму 242,44 млн дол.