У Міноборони розповіли про нову систему з питань запобігання корупції

Як повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України, про це сказав перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час брифінгу для військових ЗМІ на тему запобігання корупційних проявів в оборонному відомстві.

«У кожній військовій частині та підприємстві призначені позаштатні уповноважені посадові особи з питань запобігання та виявлення корупції, - зазначив Руснак. – Ці люди наділені функціями антикорупційних експертів при прийнятті командирами (начальниками) рішень та виданні наказів в управлінській та фінансово-господарській сферах».

Руснак нагадав також про створення в листопаді минулого року Комісії з моніторингу та координації виконання Антикорупційної програми. «Комісія працює під моїм головуванням, до її складу входять керівники провідних департаментів та управлінь. Вчора відбулося її засідання, під час якого розглядалися питання щодо стану виконання Антикорупційної програми Міноборони в 2015 році», – повідомив Руснак.

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Він зазначив, що Антикорупційна програма Міноборони передбачає проведення 103-х заходів, 74 з яких були заплановані на 2015 та початок 2016 року.

За його словами, хід реалізації завдань і заходів Програми в цілому оцінюється позитивно.

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«У плановому порядку виконуються заходи щодо удосконалення військової кадрової політики, проведення реформ у сфері державних закупівель, матеріального, продовольчого, речового, медичного забезпечення військовослужбовців, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвитку внутрішнього аудиту», - сказав перший заступник міністра оборони.