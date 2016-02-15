Нацбанк дозволив фізособам отримувати від нерезидентів електронні гроші

Національний банк України надав право фізичним особам на отримання від нерезидентів електронних грошей, випущених емітентом-нерезидентом, з використанням міжнародних систем інтернет-розрахунків.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №65, також регулятор спростив процедуру узгодження правил використання електронних грошей для банків-членів/учасників внутрішньодержавних платіжних систем.

Читайте такожНацбанк планує розширити використання електронних грошей в Україні

НБУ нагадав, що раніше розширив режим функціонування рахунків фізичних осіб, дозволивши їм отримувати на поточний рахунок іноземну валюту, переказану з-за кордону, у тому числі внаслідок погашення електронних грошей, випущених нерезидентом.

Читайте такожНебанківським фінустановам можуть дозволити випускати електронні гроші

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України виступає за подальший розвиток безготівкового обігу та зменшення частки готівкових грошей в економіці. Зокрема, минулого року регулятор повідомляв про плани знизити частку готівкових грошей до 12% до 2020 року з 18% на кінець 2014 року, для чого він має намір стимулювати використання безготівкових платежів.