У Мінфіні очікують до кінця тижня почати пошук "мертвих душ" серед отримувачів соцвиплат

Міністерство фінансів України очікує, що врегулювання всіх розбіжностей з Міністерством соціальної політики та прийняття Кабінетом міністрів України необхідних постанов про верифікації соціальних виплат відбудеться цього тижня.

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міністр нагадала, що на останньому засіданні Кабінету міністрів потрібні документи не були прийняті, але попередила, що Мінфін продовжить наполягати на проведенні верифікації.

"Я твердо вірю, що Міністерство соціальної політики, як і будь-яке інше міністерство, здійснює видатки, не може саме перевіряти, чи правильно воно їх здійснює", - зазначила вона.

Також Яресько підкреслила, що верифікація може представляти загрозу лише для виплат на користь шахраїв, для припинення яких вона проводиться, в той час як для законних виплат вона не становить жодного ризику.

Міністр нагадала, що верифікація соцвиплат передбачена держбюджетом на 2016 рік, і Мінфін докладе всі зусилля, щоб провести її як можна швидше.

Також Яресько повідомила, що через неприйняття потрібних постанов кілька членів її команди "дуже емоційно і непрофесійно відреагували на це в соціальних мережах", у зв'язку з чим міністр вибачилася за поведінку підлеглих і закликала обговорювати всі розбіжності виключно в атмосфері поваги та професіоналізму.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, "мертвих душ" і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

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За оцінками Мінфіну, верифікація дозволить заощадити на витратах держбюджету 5 мільярдів гривень, при цьому соціальна підтримка надаватиметься лише тим особам, які реально її потребують, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.