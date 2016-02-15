Центробанк Китаю звинувачує в підриві юаня "міжнародних спекулянтів"

Глава Центробанку Китаю Чжоу Сяочуань звинуватив якихось міжнародних спекулянтів в атаці на китайську національну валюту, повідомляє ВВС.

За його словами, немає інших причин для постійного падіння курсу юаня, який спостерігається останнім часом.

Чжоу Сяочуань заявив, що Китай не повинен дозволяти спекулянтам домінувати на валютному ринку в країні.

Голова Народного банку Китаю зробив цю заяву перед відкриттям китайської фондовій біржі, яка не працювала тиждень, протягом якого китайці відзначали Новий рік.

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Зазначається, що спроби підтримати курс юаня, які останнім часом вживаються урядом країни, призвели до помітного скорочення її валютних резервів.