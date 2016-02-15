ГПУ назвали однією із головних перешкод для припливу в Україну іноземних інвестицій

Заступник генерального прокурора Віталій Касько, який вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури України, заявляє, що ГПУ є однією з головних перешкод для приходу в Україну іноземних інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

Касько розповів про чотири основних моменти, що стосуються результатів реформи в Генеральній прокуратурі.

"На сьогоднішній день Генеральна прокуратура України стала, по-перше, гальмом реформ і системи кримінальної юстиції в цілому. По-друге - розсадником корупції. По-третє - інструментом політичного тиску. І по-четверте, однією з головних перешкод для приходу в Україну іноземних інвестицій", - підкреслив Касько.

У зв'язку з цим він заявив, що реформа прокуратури, яку починав Давід Сакварелідзе, провалена.

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"Місцеві прокуратури не оновлено. Жодного зовнішнього кандидата генпрокурор не призначив керівником місцевої прокуратури. Прокурорське самоврядування двічі відкладалося і наразі не створено. Не забезпечена процесуальна незалежність прокурора, і, як слідство, прокуратура залишається по суті своїй радянською, ієрархічної і вкрай корумпованою", - вважає Касько.