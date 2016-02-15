Росія не вводила додаткові обмеження на українські вантажоперевезення - торгпред

Росія не вводила додаткові обмеження на українські вантажні перевезення, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

"Поширена 13 - 14 лютого інформація, що РФ обмежила перевезення українських перевізників, не відповідала дійсності. Єдині обмеження, які діють - це транзит в Казахстан через РФ товарів "під ембарго". Зафіксовані поодинокі випадки проблем з перетином кордону РФ українськими водіями", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір сьогодні, 15 лютого, на своєму засіданні розглянути ситуацію, що склалася з проходженням через територію України вантажних транспортних засобів з російською реєстрацією.

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Росія ввела заборону на транзит українських вантажів в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ вступила в силу з 1 січня 2016 року.