Нацбанк дозволив банкам страхувати готівку та цінності у сховищах

Як повідомляється на сайті НБУ, також оновлений порядок передбачає збільшення лімітів цінностей в автоматизованих і напівавтоматизованих АТМ-системах, якими обладнані неізольовані робочі місця касирів, до 600 і 200 мінімальних заробітних плат відповідно.

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Крім того, регулятор спростив підхід до визначення банками виду охорони залежно від обсягів цінностей, скоротивши рівні градації до двох з чотирьох. Тепер банк обирає вид охорони залежно від того, чи перевищує обсяг цінностей 4 тис. мінімальних зарплат, чи ні.

У повідомленні наголошується, що впровадження відкритих правил захисту приміщень банків без грифу «для службового користування», а також система страхування готівки і цінностей стануть черговим кроком регулятора для наближення банківського законодавства України до європейських принципів і нормам.

Як повідомляв УНІАН, у рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, Україна взяла на себе зобов'язання перевірити відповідність своїх регуляторних вимог у фінансовій сфері європейським стандартам й усунути відхилення.