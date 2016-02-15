Кабмін затвердив порядок створення відкритих реєстрів на відшкодування ПДВ

Кабінет міністрів України прийняв розроблену Міністерством фінансів постанову, що забезпечує умови для створення відкритих реєстрів на відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, постанова затверджує порядок ведення та форми реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Зокрема, заяви будуть вноситися до реєстру, який буде опубліковано на офіційному сайті Державної фіскальної служби України у мережі Інтернет. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування передбачений в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення запису до реєстру.

Мінфін зазначає, що постанову уряду прийнято в рамках змін у податкове законодавство, якими передбачено створення 2 публічних відкритих реєстрів з однаковою системою хронологічного відшкодування ПДВ для заявок на відшкодування ПДВ від компаній, які відповідають і не відповідають критеріям податкового законодавства.

Читайте такожФіскальна служба заборгувала бізнесу майже 12 мільярдів ПДВ - Насиров

"Протягом багатьох років, вибірковий непрозорий процес відшкодування ПДВ в Україні створював значні можливості для корупції в цій сфері, і тому був однією з ключових головних причин для нарікань бізнесу на інвестиційний клімат в Україні. З прозорими реєстрами хронологічного відшкодування ПДВ, які публікуються онлайн, ми раз і назавжди вирішимо цю проблему", - прокоментувала рішення уряду міністр фінансів Наталія Яресько.

Читайте такожМінфін запровадив нові правила адміністрування ПДВ

Як повідомляв УНІАН, актуальна заборгованість перед підприємцями з відшкодування податку на додану вартість за оцінками Державної фіскальної служби України на сьогоднішній день становить 11,5 мільярда гривень. При цьому, загальна сума заборгованості становить 19 мільярдів гривень, з якої близько 4 мільярдів гривень – борг перед підприємствами з зони АТО і ще 4 мільярди гривень спірної заборгованості минулих років, яка за рішенням суду може бути списана.