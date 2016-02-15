Гривня на міжбанку впала нижче 30 за євро

11:59, 15 лютого 2016
Фінанси
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 15 лютого на рівні 26,14 гривні за долар.

REUTERS

15 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів встановилися на рівні 26,65-26,85 грн, а курс євро зріс до 30,06 гривні, повідомляє Економічна правда.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США 26,65/26,85 гривні;

Євро - 29,8453/30,0639 гривні;

Російський рубль - 0,3420/0,3451 гривні.

Нагадаємо, 12 лютого котирування гривні до євро на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 29,66-29,94 гривні за євро.

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Зазначається, що Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 15 лютого на рівні 26,14 гривні за долар (11 лютого - 26,08 гривні за долар).

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