Гривня на міжбанку впала нижче 30 за євро

15 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів встановилися на рівні 26,65-26,85 грн, а курс євро зріс до 30,06 гривні, повідомляє Економічна правда.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США 26,65/26,85 гривні;

Євро - 29,8453/30,0639 гривні;

Російський рубль - 0,3420/0,3451 гривні.

Нагадаємо, 12 лютого котирування гривні до євро на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 29,66-29,94 гривні за євро.

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Зазначається, що Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 15 лютого на рівні 26,14 гривні за долар (11 лютого - 26,08 гривні за долар).