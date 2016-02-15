Туреччина виділить Україні $50 мільйонів кредиту

Україна і Туреччина підписали кредитну угоду про надання нашій країні 50 мільйонів доларів строком на 5 років під 2,5% річних у рамках загальної макрофінансової допомоги від країн "Великої двадцятки". Рішення про залучення кредиту було прийнято на засіданні уряду 11 лютого.

Документ був підписаний у присутності прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та прем'єр-міністра Туреччини Ахмета Давутоглу. Голова турецького уряду вперше перебуває з візитом до України. З української сторони документ підписала міністр фінансів Наталя Яресько.

"Хотів би подякувати народу Туреччині за підтримку України, її територіальної цілісності. Наші країни захищають свої країни і своїх громадян, свою територіальну цілісність та суверенітет, - сказав Яценюк. - У нас також значний економічний діалог. На порядку денному - завершення створення зони вільної торгівлі. Ми цінуємо присутність турецьких інвесторів в українській економіці. Всі наші міністри готові до діалогу з кожної сфери".

У свою чергу Давутоглу висловив готовність до економічного і політичного співробітництва з Україною.

"Для нас це фундаментальна цінність - територіальна цілісність і незалежність України. Ми приїхали в Україну численною делегацією - і не тільки в якості міністрів і політиків, але і бізнесменів. Ми хотіли б подякувати вам за солідарність з нами в багатьох питаннях. Ми готові винести відносини з Україною на вищий рівень, включаючи підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною".

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Разом з кредитною угодою, сторони також підписали міжурядову угоду про передачу подарунку в сфері охорони здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України готує додаткові кредитні угоди щодо реалізації широкого спектру проектів з основними кредиторами – Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), а також урядами Польщі та Швейцарії.