Нацбанк для підтримки гривні продав $19 мільйонів

Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 19,2 млн дол. США, при цьому середньозважений курс аукціону становить 26,8482 грн/дол.

Як повідомляється на сайті регулятора, всі банки подали заявки на купівлю 50,3 млн дол. Мінімальний курс за результатами аукціону становить 26,80 грн/дол., максимальний – 27,05 грн/дол. За мінімальним курсом куплено 17,7% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні на середину торгів встановилися на рівні 26,80/27,10 грн/дол.