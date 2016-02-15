Нацбанк для підтримки гривні продав $19 мільйонів

13:44, 15 лютого 2016
Фінанси
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Всього банки подали заявки на купівлю 50,3 млн дол.

Фото УНИАН

Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 19,2 млн дол. США, при цьому середньозважений курс аукціону становить 26,8482 грн/дол.

Як повідомляється на сайті регулятора, всі банки подали заявки на купівлю 50,3 млн дол. Мінімальний курс за результатами аукціону становить 26,80 грн/дол., максимальний – 27,05 грн/дол. За мінімальним курсом куплено 17,7% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні на середину торгів встановилися на рівні 26,80/27,10 грн/дол.

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