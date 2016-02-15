Україна і Туреччина мають намір у березні відновити переговори про зону вільної торгівлі, перервані в 2013 році, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 18 вересня сформував три групи переговірників, уповноважених вести переговори про угоди щодо створення зон вільної торгівлі з Туреччиною, Сербією та Ізраїлем.

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За рішенням Кабміну, всі переговорні групи очолила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська.

У переговорні групи також увійшли представники Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби, Мінекономрозвитку, Мінагропроду і Секретаріату Кабміну.