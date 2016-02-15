Україна і Туреччина хочуть наростити товарообіг до $10 мільярдів

Україна і Туреччина планують до 2018 року довести товарообіг між країнами до 10 мільярдів доларів, сказав прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Раніше голови урядів двох країн домовилися в березні відновити переговори про зону вільної торгівлі, які було припинено в 2013 році.

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"Ми плануємо до 2018 року довести товарообіг до 10 мільярдів доларів. Хоча зараз показник товарообігу дещо впав", - сказав глава турецького уряду.

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Раніше Україна і Туреччина домовилися відновити переговори про зону вільної торгівлі, які було припинено в 2013 році. Туреччина входить до числа 10 найбільших торговельних партнерів України.