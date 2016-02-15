Українські банки за рік зазнали рекордних збитків - майже 67 мільярдів

Сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, станом на 1 січня 2016 року склав 66,6 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, за підсумками 2015 року банківська система України оновила рекордний річний показник збитків, який в 2014 році був на рівні 52,966 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, на 1 грудня 2015 року склав 57,3 мільярда гривень, у тому числі в жовтні збитки цих банків склав 3,7 мільярда гривень.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 мільярда гривень збитків.