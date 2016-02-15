Мінфін Росії пророкує країні 15 років застою

Мінфін РФ прорахував варіанти розвитку російської економіки на період до 2030 року і передбачив тривалий застій в економіці за відсутності структурних реформ і низьких цін на нафту, повідомляють «Ведомости».

Як пише видання, в консервативному варіанті прогнозу ціна нафти до 2030 року залишається на рівні $40/бар. в реальному вираженні (у номінальному зростає приблизно на $1 на рік). Весь цей час економіка буде зростати лише на 1-1,3% в рік.

Для подолання цього дворічного спаду Росії знадобиться чотири роки. Мінфін очікує, що до 2016 року економіка скоротиться ще на 0,8%, а в 2017 р. відновиться зростання і до 2020 р. реальний розмір ВВП відновиться до рівня 2014 р.

В цілому за 2014-2030 рр. економіка збільшиться всього на 13% – на стільки ж вона, для порівняння, зросла за 2011-2013 рр. А реальний рівень зарплат повернеться до планки 2014 р. тільки в 2025 р. – стільки часу піде на їх подолання 13%-ного падіння за 2015-2016 рр.

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Це інерційний сценарій розвитку економіки без структурних реформ, говорить представник Мінфіну. Він не основний. «Є інші, які ми вважаємо правильнішими для Росії і які пов'язані з реалізацією реформ», – сказав він. Це внутрішні розрахунки Мінфіну, уточнює федеральний чиновник, офіційного довгострокового прогнозу зараз немає.

За інерційним прогнозом, в середньому за 2014-2030 рр. середньорічний економічний ріст в Росії становитиме 0,8%. Якщо рахувати з 2017 р. (з того, коли економіка, за прогнозом, припинить падіння) – 1,2%. Ціна нафти в номінальному вираженні перевищить $50/бар. тільки в 2028 р. Видобуток нафти перестанезростати вже в 2016 р. і буде знижуватися, її експорт – стагнувати. Імпорт буде зростати на 3-4% в рік, експорт – трохи повільніше і номінального рівня 2014 р. ($498 млрд) в найближчі 14 років так і не досягне (імпорт досягне в 2030 р.). Зате досягне своєї мети ЦБ: інфляція в 2017 р. сповільниться до 4% і продовжить знижуватися – до 2,6% в 2030 р.

Якщо нічого не робити, в тому числі зі структурою бюджету, то сценарій довгострокової стагнації може реалізуватися, говорить федеральний чиновник. Але найбільш ймовірний все-таки інший, цільовий сценарій Мінфіну, сподівається він, який дозволить економіці вийти на темпи зростання в 2-3%.

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Варіант тривалої стагнації цілком реальний, тільки буде ще супроводжуватися періодичними шоками від чергового спаду цін на нафту, заперечує керівник Економічної експертної групи Овсій Гурвич: «Це буде застій, на який будуть час від часу накладатися фінансові кризи». Неважливо, на який рівень ціни нафти орієнтуватися – $40 або $50, без її зростання і без реформ потенціал економіки обмежений зростанням 1-1,5% в рік, вважає Гурвич. Але ціна нафти рідко коли стагнує - зазвичай зростає або падає. Росія вже цього року витратить основну частину резервного фонду і за чергового зовнішнього шоку може отримати крім економічного спаду ще фінансову і банківську кризу, оскільки коштів на підтримку банківської системи не залишиться, попереджає Гурвіч.

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Нагадаємо, колишній прогноз розвитку економіки Росії до 2030 року був затверджений в 2013 році, до початку кризи. Його базовий варіант передбачав середньорічне зростання ВВП на 2,5 відсотка і постійне підвищення цін на нафту - 124 долари за барель в середньому за 2013-2030 роки. Стресовий варіант прогнозу допускав короткострокове падіння нафтових цін до 80 доларів за барель.