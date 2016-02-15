За рік експорт із України перевищив імпорт на $4 мільярди

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2015 року становив 4,065 млрд дол., що на 709 млн дол., або на 21,1%, більше від показника за 2014 рік на рівні 3,365 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 29,9% - до 42,583 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 27,2% - до 46,648 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, профіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2015 року становив 632,5 млн дол. проти 527 млн дол. дефіциту в 2014 році.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за минулий рік становив 4,407 млрд дол., що на 741 млн дол., або на 14,4%, менше від профіциту роком раніше.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Читайте такожПлатіжний баланс України зведений в "плюс" вперше за п'ять років

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-вересня 2015 року становив 3,243 млрд дол., що на 458 млн дол., або на 12,4%, менше від профіциту за аналогічний період минулого року в 3,701 млрд дол.

За підсумками 2014 року профіцит зовнішньоторговельного балансу України становив 3,884 млрд дол., тоді як за 2013 рік баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом у 8,514 млрд дол.