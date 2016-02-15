Мінфін анонсував вихід із капіталу державних банків

Міністерство фінансів України анонсувало вихід із капіталу найбільших державних банків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», починаючи з середини 2018 року, а також решти банків – вже до кінця 2017 року.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра фінансів України Артем Шевальов.

«Максимальної ефективності державних банків можна досягти шляхом їх роздержавлення, як і в інших сферах української економіки. Тому стратегія передбачає на горизонті до середини 2018 року початок виходу держави з капіталу двох найбільших державних банків («Ощадбанк» і «Укрексімбанк» - УНІАН)», - сказав Шевальов.

При цьому він відзначив, що анонсована раніше приватизація 20% акцій цих банків буде тільки першим кроком, а в подальшому уряд планує більш глибоку приватизацію, графік якої буде залежати від ситуації в економіці та успішності першого етапу.

Що стосується більш дрібних банків у власності держави – «Родовід», «Український банк реконструкції та розвитку» і «Земельний банк», то, за словами Шевальова, щодо них уряд буде діяти більш агресивно».

«Ми говоримо про те, що станеться повний вихід держави з капіталу решти державних банків вже на горизонті 2016-2017 років. До кінця 2017 року держава не повинна мати частки в якихось фінансових установах, крім двох найбільших», - сказав він, відзначивши, що одним із варіантів виходу держави буде ліквідація дрібних фінустанов.

Посилаючись на досвід країн Центральної і Східної Європи, Шевальов зазначив, що участь у роздержавленні міжнародних компаній, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація, дасть змогу успішно провести цей процес, підвищуючи вартість активу і дозволяючи державі в результаті приватизації повернути значні кошти до держбюджету.

Що стосується гарантій держави для вкладників держбанків, які в даний час можуть розраховувати на 100% відшкодування своїх коштів за рахунок держави, тоді як вкладники інших банків можуть отримати відшкодування через Фонд гарантування вкладів в межах 200 тис. грн, то, за словами Шевальова, миттєвого скасування 100% гарантії не буде.

«Ми дуже чітко розуміємо, що на сьогодні ця гарантія є запорукою певної економічної стабільності і стабільності в банківській системі. Разом з тим, ми розуміємо, що ця повна гарантія є несумісною з приватизацією, приміром, «Ощадбанку». Тому якийсь поступовий вихід держави зі 100% гарантією буде пов'язаний з процесом приватизації», - сказав він.

Що стосується питання можливої оптимізації мережі держбанків Шевальов зазначив, що така оптимізація не повинна обмежити клієнтів у послугах, оскільки незалежно від власника, банк залишається зацікавленим у своїх клієнтах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку державних банків, у рамках якої допускає продаж 20% акцій системних держбанків, включаючи «Укрексімбанк» і «Ощадбанк» в середньостроковій перспективі до середини 2018 року.

Також уряд планує перепрофілювати діяльність держбанків. Зокрема, «Ощадбанк» займатиметься роздрібним сегментом ринку, «Укрексімбанк» - експортно-імпортними операціями.

Для системоутворюючих банків, таких як «Укргазбанк», «Родовід», УБРР та інші, розроблено стратегію виходу держави з їх капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації.

Також Кабмін має намір змінити порядок відбору і призначення наглядових рад держбанків, скоротивши кількість членів ради до семи незалежних директорів, обраних у встановленому урядом порядку.

Частка державних банків у банківській системі України становить близько 30%. В тому числі держава через Міністерство фінансів володіє часткою в капіталі трьох з найбільших за обсягом активів фінустанов - «Укрексімбанку», «Ощадбанку» і «Укргазбанку», а також «Українського банку реконструкції та розвитку» санаційного «Родовід Банку».