Гривня закрила міжбанк на позначці 26,95 за долар
17:46, 15 лютого 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,9150/30,0490 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 26,8181 грн/дол. / Фото УНІАН
У понеділок, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,9150/30,0490 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3490 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,8181 грн/дол., на цю годину укладено 395 угод на суму 253,78 млн дол.
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