Гривня закрила міжбанк на позначці 26,95 за долар

У понеділок, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,9150/30,0490 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3490 грн/рубль.

Читайте такожЯресько не бачить істотних чинників для коливання курсу гривні

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,8181 грн/дол., на цю годину укладено 395 угод на суму 253,78 млн дол.