Обсяг проблемних кредитів у Китаї зріс до десятирічного максимуму
Збільшення кількості проблемних кредитів у Китаї відбувається на тлі ослаблення економіки, яка зростає найповільнішими темпами за останні 25 років.
Обсяг проблемних кредитів в Китаї до кінця 2015 року становив 1,3 трлн юанів ($195,6 млрд), це максимум з червня 2006 року, повідомляє Bloomberg.
З кінця 2014 року цей показник збільшився на 51%. Частка неповернутих боргів в китайських банках зросла до 1,67% з 1,25% роком раніше.
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Зростання прибутку кредитних організацій Китаю в 2015 році становило 2,43%. Це найслабкіший ріст із 2011 року. Загальний прибуток банків Китаю досяг 1,6 трлн юанів.
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Збільшення кількості проблемних кредитів у Китаї відбувається на тлі ослаблення економіки, яка зростає найповільнішими темпами за останні 25 років, передає Slon.ru.
У 2015 році темпи зростання китайського ВВП знизилися до 6,9% проти 7,3% у 2014 році. За прогнозами Центробанку КНР, у 2016 року зростання економіки становитиме 6,8%.