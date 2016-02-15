Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2681.8080 (15 лютого – 2614.7430)

100 EUR – 2998.2613 (15 лютого – 2948.1227)

10 RUR – 3.4480 (15 лютого – 3.2892)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,95 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,9150/30,0490 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3490 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8181 грн/дол., до цієї години укладено 395 угод на суму 253,78 млн дол.