Падіння ВВП України в четвертому кварталі 2015 року сповільнилося до 1,2% - Держстат

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року сповільнилося до 1,2% з 7,2%, зафіксованих на квартал раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані, порівняно з попереднім, третім кварталом, у четвертому кварталі ВВП з урахуванням сезонного чинника зріс на 1,5%.

Держстат нагадує, що вперше за останні два роки зростання ВВП порівняно з попереднім кварталом було зафіксовано у третьому кварталі 2015 року, коли він становив 0,5%.

Дані про оцінки зростання ВВП за підсумками 2015 року в цілому не наводяться.

Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Раніше Національний банк України оцінив падіння ВВП України в 2015 році в 10,5%, Міністерство економічного розвитку і торгівлі - в 10,4%

Як повідомляв УНІАН, в 2014 році в порівнянні з попереднім роком ВВП України впав на 6,8%. Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік склав 1,567 трлн грн, в цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2016 році на 2% при інфляції в 12%. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка України в 2016 році покаже зростання не більше 1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, інфляцію в 12% і курс гривні на рівні 24,1 грн за долар.