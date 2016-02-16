Нацбанк бореться за гривню: хоче знову продати на міжбанку $50 мільйонів

Національний банк України 16 лютого, другий день поспіль, оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, обсяг аукціону складе до 50 мільйонів доларів США. Інформація про результати торгів буде оприлюднена на сайті регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,95 гривні/долар.

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Національний банк України на валютному аукціоні 15 лютого продав банкам 19,2 мільйона доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 26,8482 гривні/долар.