Мінекономрозвитку оцінює падіння ВВП України в 2015 році в 10%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює падіння ВВП України в 2015 році на рівні 10%, повідомила заступник міністра Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook.

"В цілому, за розрахунками Мінекономрозвитку, за підсумками 2015 скорочення ВВП сповільниться до 10%, в той час як на початку року ми мали падіння на 17,2% (I квартал)", - написала вона.

За словами Ковалів, незважаючи на військову та економічну агресію з боку Росії, українська економіка демонструє позитивну динаміку вже другий квартал поспіль.

“Вже другий квартал поспіль динаміка української економіки демонструє позитивні зміни, які посилюються, - підкреслила заступник голови Мінекономрозвитку. - Так, саме завдяки відносної макроекономічної стабілізації в країні, яка була досягнута спільними зусиллями уряду та НБУ, сезонно скоригований ВВП зріс на 1,5% порівняно з III кварталом (2015 року - УНІАН), про що повідомлено в оперативному звіті ЦСС (Державної служби статистики – УНІАН), в той час як в III кварталі зростання був на рівні 0,5%".

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку в першому півріччі 2016 року прогнозує зростання ВВП на рівні від 0,5% до 1,5%.

Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,1% з 2,4%, прогнозованих раніше, і поліпшив оцінку падіння ВВП в 2015 році до 10,5% з 11,6%.

Головний кредитор України – Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 року на 9% і зростання на 2% у 2016 році. Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду – на рівні 45,8% за підсумками 2015 року і 12% за підсумками 2016 року. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка в 2015 році покаже падіння на 12%, а в 2016 році зростання не перевищить 1%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання ВВП за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

За словами глави Мінекономрозвитку Айвараса Абромавичуса, відомство переглядає основні макроекономічні показники України, однак глобального колапсу не очікується, а прогноз по інфляції на 2016 рік залишається на рівні 12%.