Нацбанк роз'яснив порядок отримання фізичними особами електронних грошей від нерезидентів

Одержання фізичними особами електронних грошей від нерезидентів можливо через системи інтернет-розрахунків, які надають можливість погашення (виведення) цих електронних грошей.

Про це йдеться в роз'ясненні НБУ в соціальній мережі Facebook щодо останнього рішення, яким регулятор дозволив громадянам України отримувати електронні гроші від нерезидентів через міжнародні системи інтернет-розрахунків.

У повідомленні наголошується, що виведення коштів з такої системи повинен здійснюватися на рахунки фізичних осіб, відкриті в українських банках та з використанням платіжних інструментів міжнародних платіжних систем (платіжних карток).

Потім, як зазначив регулятор, клієнт-фізична особа українського банку може здійснювати цими грошима як безготівковий розрахунок, так і отримати їх готівкою.

За інформацією НБУ, кошти можуть відноситися на рахунок клієнта в українському банку, відкритий в іноземній валюті або в національній валюті після їх конвертації.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ з 13 лютого надав фізособам право на отримання від нерезидентів електронних грошей, випущених емітентом-нерезидентом, з використанням міжнародних систем інтернет-розрахунків, а також спростив процедуру узгодження правил використання електронних грошей для банків-членів/учасників внутрішньодержавних платіжних систем.